Зимние Юнармейские игры прошли в Приморье

Зимние Юнармейские игры прошли в Приморском крае на территории оздоровительного лагеря «Надежда». Соревнования состояли из четырех этапов: «Биатлон», «Шорт-трек», «Конкурс капитанов», «Викторина».

В играх участвовали 27 юнармейских отрядов из школ Уссурийского городского округа, в том числе 139 школьников 7-9 классов. Юнармейцам помогали 27 координаторов, отмечается на сайте Минобороны.

Юнармейцы в течение всего дня соревнований согревались горячим чаем. Кроме того, артиллерийское соединение Восточного военного округа уссурийского гарнизона организовало для ребят обед, состоящий из «солдатской» каши.

Отмечается, что все участники Зимних Юнармейских Игр получили грамоты за участие, а победители — грамоты, кубки и медали.

Ранее на этой неделе в военном городке Сосновый Бор в Бурятии состоялась встреча юнармейцев и школьников с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа.

Ребята осмотрели обновленную экспозицию исторической выставки в музее боевой славы штаба объединения. Так же они побывали на презентации будущего военно-патриотического парка «Патриот» и посетили «Партизанскую деревню».

Всего во встрече участвовали около 150 юнармейцев и школьников из Улан-Удэ.

Напомним, военно-патриотическое движение «Юнармия» появилось в 2016 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Как заявил глава ведомства на первом всероссийском слете юнармейцев, главной целью движения является не подготовка военных кадров, а воспитание здорового, патриотически настроенного молодого поколения.

Минобороны, как и пообещал Шойгу при создании Юнармии, оказывает молодежному движению всестороннюю поддержку. Для юнармейцев по всей стране созданы сотни центров, а также для ребят проводятся военно-патриотические игры, спартакиады и олимпиады, вахты памяти и походы по местам боевой славы.

За прошедшие четыре года в ряды движения вступили около 380 тысяч российских школьников.