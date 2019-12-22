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13:01   22 Декабря 2019
Россия

Губернатор Липецкой области поблагодарил кадета за спасение женщины

Губернатор Липецкой области поблагодарил кадета за спасение женщины

Осенью 2019 года 17-летний кадет Вячеслав Беликов шел мимо пруда на Опытной станции и услышал крики. В пруду тонула женщина. Кадет бросился в воду и вытащил незнакомку. Губернатор Липецкой области узнал о героическом поступке Вячеслава и встретился с кадетом.

Игорь Артамонов поблагодарил юношу за героический поступок, а его родителей и преподавателя – за воспитание мужественности и ответственности.

«Спасибо, что не остался равнодушным, проявил смелость. Такие подвиги не под силу многим взрослым. И они не должны оставаться незамеченными», — сказал губернатор.

По его словам, на Вячеслава Беликова будут равняться другие кадеты. Губернатор пожелал юноше продолжать следовать традициям, которым его научили, и подарил часы и благодарственную грамоту.

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Автор: Анатолий Кубарев
#губернатор #общество #кадеты #липецкая область

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