Губернатор Липецкой области поблагодарил кадета за спасение женщины

Осенью 2019 года 17-летний кадет Вячеслав Беликов шел мимо пруда на Опытной станции и услышал крики. В пруду тонула женщина. Кадет бросился в воду и вытащил незнакомку. Губернатор Липецкой области узнал о героическом поступке Вячеслава и встретился с кадетом.

Игорь Артамонов поблагодарил юношу за героический поступок, а его родителей и преподавателя – за воспитание мужественности и ответственности.

«Спасибо, что не остался равнодушным, проявил смелость. Такие подвиги не под силу многим взрослым. И они не должны оставаться незамеченными», — сказал губернатор.

По его словам, на Вячеслава Беликова будут равняться другие кадеты. Губернатор пожелал юноше продолжать следовать традициям, которым его научили, и подарил часы и благодарственную грамоту.