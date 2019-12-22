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12:32   22 Декабря 2019
Россия

Федерация Бокса России призывает оспаривать решение WADA в суде

Федерация Бокса России призывает оспаривать решение WADA в суде

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что права российских спортсменов необходимо отстаивать, а решение WADA оспаривать в суде, сообщает ТАСС.

«Это будет тяжело, но надо биться и добиваться справедливости. Такие методы WADA — это уже чересчур. Может, они и в 2024 году что-то придумают новое, надо быть готовыми к этому», — отметил Кремлев.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) установил ряд санкций в отношении российского спорта. Спортсменам запрещено в течение четырех лет участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях и Олимпиадах под своим флагом и гимном, а России запрещено проводить на своей территории крупные спортивные мероприятия.

В соответствие с санкциями, Россия не может подать заявки на проведение таких крупных соревнований, как Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.  

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA. 30 декабря совет отправит решение о несогласии в WADA, которое обязано подать уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Автор: Роман Самойлов
#россия #санкции #wada

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