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12:27   22 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Гончарук рассказал о плюсах газового соглашения для украинцев

Гончарук рассказал о плюсах газового соглашения для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о пользе для украинского бизнеса и граждан страны от подписания пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа. Об этом он написал в своем Facebook в воскресенье, 22 декабря.

Гончарук заявил, что подписание документа позволит не поднимать цену на газ этой зимой. Он отметил, что тариф за прокачку газа устанавливается по европейским правилам.

Таким образом Украина «не станет заложником двусторонних переговоров», написал Гончарук. Он отметил, что при определении тарифа будет оказана помощь со стороны независимого регулятора.

Ранее стало известно, что российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут договор о транзите газа на пять лет, в размере более 40 миллиардов кубометров ежегодно. В 2020 году объем транзита газа составит 65 миллиардов кубометров, а в 2021–2024 годах — по 40 миллиардов кубометров.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #газ

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