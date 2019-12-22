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 Представители Варшавы много лет подрывают отношения с Москвой, заявили в МИД РФ

Представители Варшавы много лет подрывают отношения с Москвой, заявили в МИД РФ
МИД Украины объяснил запрет на въезд в РФ по внутреннему паспорту

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12:15   22 Декабря 2019
Россия

Представители Варшавы много лет подрывают отношения с Москвой, заявили в МИД РФ

Представители Варшавы много лет подрывают отношения с Москвой, заявили в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава уже на протяжении многих лет подрывает двусторонние отношения с Россией, а также работу экспертов, призванных разобраться в вопросе истории двух стран. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает ТАСС.

«Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — прокомментировала Захарова заявление МИД Польши касательно слов президента Владимира Путина о начале и ходе Второй мировой войны.

В минувший четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин напомнил зрителям и журналистам, что Советский Союз был последний государством Европы, который подписал пакт о ненападении с Германией. Советский войска, по словам главы РФ, вошли в Польшу в соответствии с протоколами пакта. Польша, которая ранее приняла участие в разделе Чехословакии, к моменту прихода Советской армии потеряла контроль над вооруженными силами, правительство было вынуждено бежать.

В МИД Польши выразили обеспокоенность словами Путина, заявив, что его заявления не соответствуют правде и представляют собой «ложную картину событий».

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Автор: Роман Самойлов
#россия #польша #вторая мировая война

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