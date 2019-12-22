Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтехимическом заводе в Уфе

Площадь пожара — две тысячи квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании «Опытного завода «Нефтехим» в Уфе. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии. По его словам, погибших и пострадавших нет.

«Открытое горение ликвидировано. Эвакуация не проводилась», — добавили в региональном МЧС.

Задействовали 140 человек и 47 единиц техники, три лаборатории по замеру превышения допустимой концентрации вредных веществ на территории горящего завода. Ранее ПДК вредных веществ на месте случившегося не зафиксировали.

Начальник ГУ МЧС РФ по Башкирии Марат Латыпов объяснил, на заводе «Нефтехим» горит легковоспламеняющаяся и горючая жидкость в бочках по 250 литров. Завод находится в промзоне на севере Уфы на расстоянии около 20 километров от центра города. Жилых домов поблизости нет, только хозяйственные и офисные здания.