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12:10   22 Декабря 2019
Россия

Врач объяснила, чем опасно чрезмерное употребление воды

Врач объяснила, чем опасно чрезмерное употребление воды

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии наук Алла Погожева рассказала, что будет, если слишком много пить воды. Об этом пишет RT в воскресенье, 22 декабря.

По словам специалиста, большое количество воды повышает распад белка. Кроме того, избыточная жидкость в организме выводит микроэлементы и витамины. Также это может привести к перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.

Средняя потребность организма в воде — 2,5 литра в сутки. При этом один литр воды организм получает из пищевых продуктов, а ещё один—полтора литра в виде напитков и супов.

Погожева объяснила, что для утоления жажды важно не только количество жидкости, но и ее вкус. В частности,  кисловатые напитки (морс, отвар фруктов, квас, зеленый чай) стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

Эксперт отметила, что в течение жизни доля воды в организме человека колеблется: у младенца ее около 75%, а у пожилого человека — 55%.

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Автор: Арсений Аскольский
#вода #бутылка

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