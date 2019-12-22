В Челябинске детям выдали просроченные сладкие подарки

В одном из детских садов Челябинска воспитанникам выдали сладкие подарки с просроченным сроком хранения. Об этом сообщает Челябинский телеканал 31TV.

Мама одного из воспитанников детского сада развернула конфету, взятую из подарка, чтобы дать ее ребенку, и увидела на ней плесень. Оказалось, что на упаковке имеется две наклейки со сроком годности. По одной из них сладости непригодны к употреблению еще с 26 июня.

В детском саду объяснили, что поставщик использовал подарки, оставшиеся еще с прошлого года, просто переклеив новые даты срока годности.

Родители воспитанников детских садов выразили обеспокоенность и потребовали замены подарков. Некоторые сладости все же были отправлены на экспертизу.