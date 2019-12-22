Президентские выборы стартовали в Хорватии

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Жители Хорватии в воскресенье, 22 декабря, избирают лидера страны на очередной пятилетний срок. В семь утра по местному времени открылись 6545 избирательных участков. Голосование продлится до семи вечера.

По информации Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса обладают более 3,85 миллиона избирателей, в том числе почти 177 тысяч проживающих за рубежом. Население Хорватии — 4,1 миллиона человек. Фавориты президентских выборов — действующий лидер Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящей партией «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), бывший премьер республики, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, певец и музыкант Мирослав Шкоро. Croatia in figures pic.twitter.com/pQX4V2Dgio — AFP news agency (@AFP) 22 декабря 2019 г.