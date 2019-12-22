МИД Украины объяснил запрет на въезд в РФ по внутреннему паспорту

Ужесточение правил поездок граждан Украины в Россию дает Киеву «дополнительные гарантии». Об этом этом в своем Twitter написал глава украинского МИД Вадим Пристайко.

По его словам, выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и нарушителей закона. Министр добавил, что с 1 марта 2020 года ожидается меньше очередей за счет усовершенствования пограничного контроля.

«Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», — отметил Пристайко.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2020 года для пересечения границы с Россией украинцам потребуется предъявлять загранпаспорт. По словам главы департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, так Киев приостановит действие соглашений с Москвой об условиях безвизовых поездок. Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что не станет вводить никаких ответных ограничений против украинских граждан. Россия, наоборот, облегчит режим их пребывания в России и получение гражданства.