Путин поздравил почетного кардиохирурга с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с поздравлениями почетному президенту Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирургу Лео Бокерию. Глава РФ поздравил врача с 80-летним юбилеем.

«Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов. Тысячи пациентов искренне благодарны Вам не только за высококвалифицированную медицинскую помощь, но и за доброе, внимательное отношение и душевное тепло», — пишет Путин в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Президент России пожелал Бокерии крепкого здоровья и осуществления всех намеченных планов. Путин также отметил активную общественную деятельность кардиохирурга. Бокерия постоянно принимает участие в реализации социально значимых и востребованных инициатив во многих областях.

Лео Бокерия является одним из лучших кардиохирургов в мире, он основоположник хирургического лечения нарушений ритма сердца. Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР. На счету специалиста уже тысячи проведенных операций на сердце. Бокерия также является лауреатом Ленинской премии 1976 года и еще нескольких Государственных премий СССР и РФ.