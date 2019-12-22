Посетитель мотеля в Южной Корее устроил пожар

На юго-западе Южной Кореи загорелся мотель. В результате пожара 32 человека пострадали, один погиб, сообщает пресс-служба пожарной службы города Кванджу.

Примерно в 300 километрах к югу от Сеула около шести утра в мотеле начался пожар. 48 пожарных машин и 267 человек принимали участие в тушении огня. Пожар был полностью локализован в течение получаса.

(2nd LD) 1 killed, 32 others injured in motel fire https://t.co/zKXOqTr9Ej — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 22, 2019

Травмы различной степени тяжести получили 33 человека, один из них позже скончался в близлежащей больнице. Большинство пострадавших имеют обширные ожоги и отравления угарным газом.

Пожар устроил 39-летний мужчина по имени Ким, который также получил травмы и в данный момент находится в больнице. Мужчина поджог туалетную бумагу и подушку в своем номере, его мотивы неизвестны. После окончания лечения Ким будет передан полиции.