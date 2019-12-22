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 Кинокритики The Hollywood Reporter обнародовали список худших фильмов 2019 года

Кинокритики The Hollywood Reporter обнародовали список худших фильмов 2019 года
11:37   22 Декабря 2019
Весь мир

Кинокритики The Hollywood Reporter обнародовали список худших фильмов 2019 года

Кинокритики The Hollywood Reporter обнародовали список худших фильмов 2019 года

В рейтинг, в частности, попали два фильма с Джоном Траволтой и мюзикл «Кошки». Кинокритики The Hollywood Reporter обнародовали список худших фильмов 2019 года, среди которых супергеройский фильм «Люди Икс: Темный феникс» с Софи Тернер в главной роли. По словам кинокритиков, в фильме «нет зрелищности, а также какого-либо драматического нюанса или баланса».

«Призраки Шэрон Тейт» не понравился критикам из-за неправильного выбора актрисы на главную роль. Голливудскую звезду, которая погибла от рук членов преступной коммуны Чарльза Мэнсона, в фильме сыграла Хиллари Дафф. Стоит отметить, что «Призраки Шэрон Тейт» — первый фильм ужасов в кинокарьере Хилари Дафф.

Помимо этого, в список попали два фильма с Джоном Траволтой — «Бок о бок» и «Фанат». Мультфильм «Стражи Арктики», триллер «Домино» Брайана Де Пальмы, драма «Миллион мелких осколков» (выйдет в российский прокат 30 января), «Рэмбо: Последняя кровь» и «Море соблазна» с Мэттью МакКонахи.

«Любой, кто стремится стать кинокритиком (и, пожалуйста, не делайте этого, конкуренция достаточно жесткая), должен посмотреть все десять фильмов в списке в качестве предостерегающей меры», — добавил кинокритик Фрэнк Шек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #весь мир #кино #кинокритики

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