Глава ПФР пояснил, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов объяснил, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

По словам Дроздова, индексация пенсии работающих пенсионеров после их увольнения происходит с 2016 года. Число накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов после увольнения умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля.

Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты, отметил глава ПФР. В следующем году она составит 5 686,25 рубля.

Дроздов подчеркнул, что если пенсионер решит вернуться на работу, проведенную индексацию не отменят.