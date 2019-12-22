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11:13   22 Декабря 2019
Россия

Глава ПФР пояснил, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

Глава ПФР пояснил, как индексируется пенсия уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов объяснил, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете», опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

По словам Дроздова, индексация пенсии работающих пенсионеров после их увольнения происходит с 2016 года. Число накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов после увольнения умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля.

Затем к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты, отметил глава ПФР. В следующем году она составит 5 686,25 рубля.

Дроздов подчеркнул, что если пенсионер решит вернуться на работу, проведенную индексацию не отменят.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#пфр

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