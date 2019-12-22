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11:09   22 Декабря 2019
Россия

РФ не ухудшит отношения с Китаем в угоду США

РФ не ухудшит отношения с Китаем в угоду США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером, который рассказал о книге, посвященной КНР. По словам главы МИД РФ, в книге, в частности, говорилось, что идеальной для Вашингтона станет ситуация, когда диалог с Москвой и Пекином улучшится больше, чем отношения между Россией и Китаем.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — ответил Сергей Лавров.

Однако сама идея США — достигать цели через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает как минимум признания, резюмировал министр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #лавров #китай

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