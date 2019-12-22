РФ не ухудшит отношения с Китаем в угоду США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером, который рассказал о книге, посвященной КНР. По словам главы МИД РФ, в книге, в частности, говорилось, что идеальной для Вашингтона станет ситуация, когда диалог с Москвой и Пекином улучшится больше, чем отношения между Россией и Китаем.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — ответил Сергей Лавров. Однако сама идея США — достигать цели через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает как минимум признания, резюмировал министр. Enjoy the 1⃣1️⃣5⃣th #RussianEmbassyWeekly ✅ https://t.co/fy9vl33Z3k ????#DigitalDiplomacy ???????????????? Feel free to subscribe: https://t.co/MTenOXLrH8 pic.twitter.com/ihIUH9Phg9 — Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) 16 декабря 2019 г.