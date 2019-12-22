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10:52   22 Декабря 2019
Россия

Россиянам дарят новогоднее настроение запах мандаринов и украшенные витрины

Россиянам дарят новогоднее настроение запах мандаринов и украшенные витрины

Большинству жителей России (40%) создают новогоднее настроение елка, гирлянды, а также украшения в доме или на витринах магазинов. Таковы данные опроса, который провел сервис покупки билетов Tutu.ru.

Кроме того, праздничных дух приносят запах мандаринов (7% респондентов) и новогодние фильмы, а также подготовка новогоднего стола (6%) и покупка подарков (6%). В список также вошли поздравление президента и бой курантов (4%), брызги шампанского (2%), а также фейерверки (1%).

При этом каждый пятый россиянин признался, что не любит Новый год за толпы людей в магазинах, дополнительную трату денег на подарки и праздничный стол.

Опрос проходил на портале в начале декабря. В нем участовали 4,4 тысячи человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#новый год #настроение

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