Россиянам дарят новогоднее настроение запах мандаринов и украшенные витрины

Большинству жителей России (40%) создают новогоднее настроение елка, гирлянды, а также украшения в доме или на витринах магазинов. Таковы данные опроса, который провел сервис покупки билетов Tutu.ru.

Кроме того, праздничных дух приносят запах мандаринов (7% респондентов) и новогодние фильмы, а также подготовка новогоднего стола (6%) и покупка подарков (6%). В список также вошли поздравление президента и бой курантов (4%), брызги шампанского (2%), а также фейерверки (1%).

При этом каждый пятый россиянин признался, что не любит Новый год за толпы людей в магазинах, дополнительную трату денег на подарки и праздничный стол.

Опрос проходил на портале в начале декабря. В нем участовали 4,4 тысячи человек.