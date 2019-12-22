Путин поздравил россиян со 100-летием образования Гохрана РФ

Российский лидер Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Гохрана с 300-летием формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. По его словам, россияне всесторонне поддерживают развитие ювелирного дела в РФ.

Президент поздравил граждан с 300-летием формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ и 100-летием образования Гохрана России — государственного хранилища ценностей. Путин напомнил, что самые яркие шедевры коллекции можно посмотреть на всемирно известной выставке «Алмазный фонд» в Московском Кремле.

Президент РФ отметил, что работники Гохрана РФ не только сберегают и приумножают богатейшее историческое, культурное, духовное достояние отечества, но и проводят научные, исследовательские и просветительские работы, оказывают всестороннюю поддержку развитию ювелирного дела.