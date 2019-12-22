Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Москвичей предупредили об аномально теплом декабрьском воскресенье

Москвичей предупредили об аномально теплом декабрьском воскресенье

 Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Трамп и премьер Японии обсудили торговлю, Иран и КНДР

Трамп и премьер Японии обсудили торговлю, Иран и КНДР

 МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
Москвичей предупредили об аномально теплом декабрьском воскресенье

Москвичей предупредили об аномально теплом декабрьском воскресенье

 Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Трамп и премьер Японии обсудили торговлю, Иран и КНДР

Трамп и премьер Японии обсудили торговлю, Иран и КНДР

 МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
10:35   22 Декабря 2019
Весь мир

Трамп и премьер Японии обсудили торговлю, Иран и КНДР

Трамп и премьер Японии обсудили торговлю, Иран и КНДР

Американский лидер Дональд Трамп поговорил по телефону с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир. По его словам, президент США и премьер Японии обсудили торговые отношения, Иран и КНДР.

«Они обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе торговые отношения», — сказал Джудд Дир.

Также Дональд Трамп и Синдзо Абэ согласились поддерживать тесное общение и координацию. Ранее иранский лидер Хасан Роухани по итогам визита в Японию заявил, что Токио не вступит в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе.

Переговоры по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи и заявила о провале переговоров, потому что американские коллеги пришли с «пустыми руками». Однако США назвали хорошими переговоры.

После этого Северная Корея поставила ультиматум, что США должны выработать «новое решение» по денуклеаризации и предоставить Пхеньяну гарантии безопасности до конца 2019 года, а иначе переговоры остановят.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#иран #кндр #япония #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...