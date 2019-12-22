Трамп и премьер Японии обсудили торговлю, Иран и КНДР

Американский лидер Дональд Трамп поговорил по телефону с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джудд Дир. По его словам, президент США и премьер Японии обсудили торговые отношения, Иран и КНДР.

«Они обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе торговые отношения», — сказал Джудд Дир.

Также Дональд Трамп и Синдзо Абэ согласились поддерживать тесное общение и координацию. Ранее иранский лидер Хасан Роухани по итогам визита в Японию заявил, что Токио не вступит в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе.

Переговоры по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи и заявила о провале переговоров, потому что американские коллеги пришли с «пустыми руками». Однако США назвали хорошими переговоры.

После этого Северная Корея поставила ультиматум, что США должны выработать «новое решение» по денуклеаризации и предоставить Пхеньяну гарантии безопасности до конца 2019 года, а иначе переговоры остановят.