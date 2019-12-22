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Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

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 МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
10:25   22 Декабря 2019
Весь мир

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

Польский МИД обвинил российские власти в искажении предыстории Второй мировой воны. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках конфликта.

Заявление МИД Польши опубликовано на его официальном сайте в субботу, 21 декабря.

«С тревогой и недоумением воспринимаем высказывания представителей властей РФ, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в документе.

Польша считает, что высказывание Путина подрывает работу по налаживанию диалога, которую проводили его предшественники — Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Ведомство призвало российскую сторону прекратить «заниматься пропагандой», а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю».

Ранее в ходе прямой линии российский лидер напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». По его словам, власти страны в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Путин также признался, что его «удивила и даже задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне. В ней Советский Союз называют страной, которая развязала конфликт, наряду с нацистской Германией.

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Автор: Арсений Аскольский
#польша

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