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10:00   22 Декабря 2019
Россия

Москвичей предупредили об аномально теплом декабрьском воскресенье

Москвичей предупредили об аномально теплом декабрьском воскресенье

Небольшой дождь и до четырех градусов тепла ожидают москвичей и гостей столицы в воскресенье, 22 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, возможно образование тумана. Погоду в столичном регионе сформирует передняя часть циклона, которая неторопливо приближается к западным границам страны.

«Погода облачная, местами пройдет небольшой дождь, возможно образование очагов тумана», — добавил Леус.

Среднесуточная температура в воскресение ожидается на 8–9 градусов выше нормы, продолжил синоптик. В Москве в течение дня воздух прогреется до плюс 2–4 градусов, а по области — до плюс пяти. Ветер юго-восточный 4–9 метра в секунду.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #погода

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