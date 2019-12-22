Москвичей предупредили об аномально теплом декабрьском воскресенье

Небольшой дождь и до четырех градусов тепла ожидают москвичей и гостей столицы в воскресенье, 22 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, возможно образование тумана. Погоду в столичном регионе сформирует передняя часть циклона, которая неторопливо приближается к западным границам страны.

«Погода облачная, местами пройдет небольшой дождь, возможно образование очагов тумана», — добавил Леус.

Среднесуточная температура в воскресение ожидается на 8–9 градусов выше нормы, продолжил синоптик. В Москве в течение дня воздух прогреется до плюс 2–4 градусов, а по области — до плюс пяти. Ветер юго-восточный 4–9 метра в секунду.

Москва. 22 декабря 2019 года.. 1час ночи. Температура +5 градусов. Полное отсутствие снега! Наконец-то погода дарит правильную зиму!!!!! [ Твиттер опять отказался добавля ь видео на 5 секунд к этому посту] — Roma (@romankryukov) 21 декабря 2019 г.