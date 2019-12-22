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9:40   22 Декабря 2019
Россия

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Отечественный электроэнергетический комплекс, который включает более тысячи электрических станций, по праву считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем энергетика​​​. Впечатляющие результаты в электроэнергетическом комплексе достигли благодаря высочайшему профессионализму многих поколений его работников, их ответственному отношению к делу», — добавил Путин.

Сегодня отрасль уверенно движется вперед и полностью обеспечивает растущие потребности национальной экономики и социальной сферы, а также вносит значимый вклад в укрепление энергетической безопасности РФ, продолжил российский лидер. Кроме того, реализация масштабных проектов ТЭК способствует не только комплексному развитию регионов, но и созданию новых рабочих мест.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #энергетик #день энергетика

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