ПДК вредных веществ при пожаре на заводе «Нефтехим» в Уфе не зафиксировали

Превышения допустимой концентрации вредных веществ на территории горящего завода в Уфе пока не зафиксировали. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов. По его словам, для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействовали региональную лабораторию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Превышения ПДК на территории завода пока не зафиксировали», — прокомментировал ситуацию Латыпов.

Ранее спасатели сообщили, что горит производственное здание на площади на предприятии «Опытный завод Нефтехим» в Уфе​​​. На месте случившегося работают 75 человек, 21 единица техники, привлекли пожарный поезд. Загорелась легковоспламеняющаяся жидкость . Сохраняется опасность распространения огня на другие здания.

Сейчас из 250-литровых емкостей растекается легковоспламеняющаяся жидкость. Пожар еще не локализовали.