ПДК вредных веществ при пожаре на заводе «Нефтехим» в Уфе не зафиксировали
Превышения допустимой концентрации вредных веществ на территории горящего завода в Уфе пока не зафиксировали. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов. По его словам, для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферном воздухе задействовали региональную лабораторию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
«Превышения ПДК на территории завода пока не зафиксировали», — прокомментировал ситуацию Латыпов.
Сейчас из 250-литровых емкостей растекается легковоспламеняющаяся жидкость. Пожар еще не локализовали.
В Уфе горит Опытный завод Нефтехим... pic.twitter.com/83I3pRkwYl— Россия=INGSOC (@Sumnikbim) 22 декабря 2019 г.