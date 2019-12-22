Первый опытный образец модернизированного Су-34 появится к 2022 году

Первый опытный образец модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 появится к 2022 году, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что на самолете, среди прочего, заменят радиолокационную станцию (РЛС).

«В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34. Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году», — заявил один из источников.

Эти сроки также озвучил еще один источник агентства, уточнив, что на самолет установят «другую бортовую РЛС, будет обновлен его навигационный комплекс и улучшены системы индикации информации в кабине пилотов».