Производственное здание загорелось в Уфе

Пожар в производственном здании в Уфе распространился на площади 1600 квадратных метров и грозит перекинуться на соседние здания, передает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что о возгорании стало известно 22 декабря в 04:55 по московскому времени. Пожар произошел в трехэтажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная в Уфе. Пожару был присвоен ранг № 2.

«На момент прибытия в 05:02 мск первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание в производственном корпусе. 05.34 – объявлен ранг пожара №3. 05.34 – происходит горение здания на площади 40 х 40 метров», — уточнятся в сообщении.

В ликвидации пожара задействованы 75 человек и 21 единица техники. Никто не погиб и не пострадал, эвакуация не проводилась. Здание находится на территории промзоны, жилых домов по соседству нет.