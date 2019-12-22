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СМИ пишут, что Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в начале года

СМИ пишут, что Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в начале года

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7:40   22 Декабря 2019
Весь мир

СМИ пишут, что Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в начале года

СМИ пишут, что Трамп пригласил Джонсона посетить Белый дом в начале года

Американский лидер Дональд Трамп пригласил главу британского правительства Бориса Джонсона посетить Белый дом в начале нового года, пишет издание Sunday Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что Джонсон приглашен для обсуждения торговых отношений Великобритании и США после brexit.

До данным источников на Даунинг-стрит, стороны еще не обсуждали конкретные даты визита. В то же время источник, близкий к Белому дому, сказал, что «обсуждались варианты в середине января».

«Ясно, что обе стороны хотят, чтобы это произошло где-то в начале 2020 года», — цитирует его издание.

При этом, как отмечает газета, власти Великобритании не хотят, чтобы Джонсон оказался втянут в скандал вокруг импичмента Трампа, поэтому вряд ли его визит в США состоится раньше февраля.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #сша #джонсон #трамп

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