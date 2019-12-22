Посол США в ФРГ Ричард Гренелл заявил в интервью газете Bild, что американские санкции в отношении «Северного потока — 2» были приняты в интересах Европы.

«Пятнадцать европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент — все они выразили обеспокоенность в связи с проектом. Мы слышали от них, что США должны поддержать их усилия. Поэтому санкции — это очень проевропейское решение», — выразил мнение дипломат.

Он добавил, что рестрикции целенаправленно были созданы «максимально индивидуальными, целенаправленными и точными» и затрагивают лишь малую часть проекта газопровода.

Гренелл заявил, что еще в годы президентства Барака Обамы США поставили перед собой задачу препятствовать получению каким-либо государством чрезмерного влияния в Европе благодаря энергетике.

Напомним, введение санкций против российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" одобрено Сенатом Конгресса США во вторник В пятницу президент США Дональд Трамп подписал соответствующий документ, и действие санкций началось.

Немецкое правительство высказалось против этих мер и назвало их вмешательством в европейские дела.