Два реактора остановят в Японии из-за нарушения норм антитеррористической безопасности

Третий и четвертый реакторы АЭС «Такахама» в западной префектуре Фукуи будут заморожены решением японской энергетической компании Kansai Electric Power, поскольку они не отвечают нормам антитеррористической безопасности, пишет в воскресенье The Mainichi.

По данным издания, энергоблоки остановятся летом 2020 года, так как действующие сертификаты истекают у них в августе и октябре. За имеющийся в распоряжении компании период невозможно обновить инфраструктуру и получить новые документы от Комитета по контролю за ядерной энергетикой Японии.

Остановка реакторов отчасти спровоцирована коррупционным скандалом в Kansai Electric Power в этом году. Вероятно, по этой же причине придется отсрочить намеченный на 2021 год перезапуск первого и второго реакторов станции «Такахама».