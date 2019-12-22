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 Два реактора остановят в Японии из-за нарушения норм антитеррористической безопасности

Два реактора остановят в Японии из-за нарушения норм антитеррористической безопасности
Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

 Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

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 Два реактора остановят в Японии из-за нарушения норм антитеррористической безопасности

Два реактора остановят в Японии из-за нарушения норм антитеррористической безопасности
6:10   22 Декабря 2019
Весь мир

Два реактора остановят в Японии из-за нарушения норм антитеррористической безопасности

Два реактора остановят в Японии из-за нарушения норм антитеррористической безопасности

Третий и четвертый реакторы АЭС «Такахама» в западной префектуре Фукуи будут заморожены решением японской энергетической компании Kansai Electric Power, поскольку они не отвечают нормам антитеррористической безопасности, пишет в воскресенье The Mainichi.

По данным издания, энергоблоки остановятся летом 2020 года, так как действующие сертификаты истекают у них в августе и октябре. За имеющийся в распоряжении компании период невозможно обновить инфраструктуру и получить новые документы от Комитета по контролю за ядерной энергетикой Японии.

Остановка реакторов отчасти спровоцирована коррупционным скандалом в Kansai Electric Power в этом году. Вероятно, по этой же причине придется отсрочить намеченный на 2021 год перезапуск первого и второго реакторов станции «Такахама».

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Автор: Мария Милкевич
#япония

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