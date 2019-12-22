Японская газета The Yomiuri Shimbun опубликовала рейтинг главных событий года
Массовые протесты в Гонконге и пожар в соборе Парижской Богоматери названы читателями крупнейшей японской газеты The Yomiuri Shimbun главными событиями уходящего года.
Протестная волна прокатилась по Гонконгу из-за планов властей принять законопроект о выдаче правонарушителей материковому Китаю, и ее не остановил даже отзыв этой инициативы. Всего в ходе беспорядков было задержано более 6 тысяч человек.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля и был ликвидирован лишь на следующий день. Памятник архитектуры лишился верхней части шпиля и большей части кровли. На восстановление собора было собрано порядка 900 миллионов евро, к нему смогут приступить после 2021 года.
Третье место в рейтинге заняло выступление шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг в ООН о проблемах окружающей среды.
В составлении рейтинга приняли участие почти 12 тысяч читателей газеты.