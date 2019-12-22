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 Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

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Японская газета The Yomiuri Shimbun опубликовала рейтинг главных событий года

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 National Interest рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

National Interest рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской
4:45   22 Декабря 2019
Весь мир

National Interest рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

National Interest рассказал о превосходстве российской артиллерии над американской

Полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям, пишет американский журнал National Interest со ссылкой на исследование аналитического центра RAND Corporation.

В материале издания говорится, что с начала 2000-х Пентагон сосредоточился на борьбе с повстанцами. В ходе операций с участием немногочисленных отрядов в Ираке и Афганистане огневую поддержку преимущественно осуществляли самолеты и вертолеты вместо артиллерии, поэтому американские артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

Эксперт Джон Гордон считает, что по этой причине артиллерия США стала менее эффективной, а эффективность российской артиллерии осталась неизменной. В статье сообщается, что Россия имеет мощные гаубицы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты, и отмечается превосходство реактивной системы залпового огня «Смерч» и ракетного комплекса «Искандер» над американской 155-миллиметровой гаубицей «Паладин».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #вооружение

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