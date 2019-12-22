Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах США и Китая

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах США и КНР на выступлении перед студентами во Флориде, добавив, что первая часть соглашения будет подписана очень скоро.

«Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и в результате достигли прорыва по торговому соглашению, — заявил президент США. — [Документ] будет подписан очень скоро. Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов».

Он отметил, что в пятницу говорил с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону.

Напомним, 13 декабря стороны согласовали первый этап торговой сделки. По словам представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, Трамп согласился на неопределенное время отсрочить введение пошлин на импорт товаров из Китая.

Лайтхайзер добавил, что сделка будет заключена в начале января, вероятнее всего, торгпредами Китая и США, а не лидерами государств. Он подчеркнул, что соглашение увеличит объем американского экспорта в Китай на 200 миллиардов долларов за два года, а торговый дефицит США сократится.