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 Ким Чен Ын заявил военному комитету о «сложной внутренней и внешней ситуации»

Ким Чен Ын заявил военному комитету о «сложной внутренней и внешней ситуации»
Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

 Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах США и Китая

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 Ким Чен Ын заявил военному комитету о «сложной внутренней и внешней ситуации»

Ким Чен Ын заявил военному комитету о «сложной внутренней и внешней ситуации»
2:54   22 Декабря 2019
Весь мир

Ким Чен Ын заявил военному комитету о «сложной внутренней и внешней ситуации»

Ким Чен Ын заявил военному комитету о «сложной внутренней и внешней ситуации»

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал "сложной" внешнюю и внутреннюю ситуацию в стране на заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер заявил, что «в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил страны» в соответствии с «быстро меняющейся ситуацией в решающее время для корейской революции».

В последние месяцы власти КНДР все чаще напоминают, что в конце года завершается срок, за который США должны выдвинуть новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. МИД КНДР полагает, что Пхеньян уже предпринял достаточно шагов навстречу Вашингтону, и при отсутствии ответных шагов Белый дом получит соответствующий «рождественский подарок».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #кндр #ким чен ын

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