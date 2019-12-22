Ким Чен Ын заявил военному комитету о «сложной внутренней и внешней ситуации»

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал "сложной" внешнюю и внутреннюю ситуацию в стране на заседании центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер заявил, что «в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил страны» в соответствии с «быстро меняющейся ситуацией в решающее время для корейской революции».

В последние месяцы власти КНДР все чаще напоминают, что в конце года завершается срок, за который США должны выдвинуть новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. МИД КНДР полагает, что Пхеньян уже предпринял достаточно шагов навстречу Вашингтону, и при отсутствии ответных шагов Белый дом получит соответствующий «рождественский подарок».