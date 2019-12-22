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 Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

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2:22   22 Декабря 2019
Весь мир

Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

Макрон назвал колониализм большой ошибкой Франции

Колониализм был большой ошибкой Франции, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в субботу в Кот-д'Ивуаре на пресс-конференции с лидером этого африканского государства Алассаном Уаттарой.

 

«Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики», — отметил Макрон.

По мнению французского президента, настало время «открыть новую страницу общей истории».

В пятницу вечером Макрон прибыл в Кот-д'Ивуар с трехдневным визитом в сопровождении министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли и начальника Главного штаба ВС Франсуа Лекуантра.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #макрон

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