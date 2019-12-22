Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

 Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Правительство Франции продолжит работу над пенсионной реформой в праздники

Правительство Франции продолжит работу над пенсионной реформой в праздники

 Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году

Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году
Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

 Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Правительство Франции продолжит работу над пенсионной реформой в праздники

Правительство Франции продолжит работу над пенсионной реформой в праздники

 Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году

Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году
1:38   22 Декабря 2019
Весь мир

Правительство Франции продолжит работу над пенсионной реформой в праздники

Правительство Франции продолжит работу над пенсионной реформой в праздники

Правительство Франции будет работать над усовершенствованием проекта пенсионной реформы даже во время предстоящих праздников, заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, на пресс-конференции с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

«Правительство, как это уже сказал премьер-министр Эдуар Филипп, находится в полном распоряжении каждого. На период праздников у правительства не будет передышки, учитывая взятые нами обязательства и важность сложившейся ситуации», — подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что хочет показать французам, насколько он сам и его правительство находятся на их стороне и стремятся улучшить ситуацию вместе с государственными предприятиями, которые уже понесли убытки от длительных забастовок.

При этом Макрон признал, что забастовки находятся в рамках закона и предусмотрены конституцией. Однако он хочет, чтобы люди пошли на перемирие, и «победил коллективный разум».

Напомним, серия забастовок с участием работников транспорта, врачей, учителей, адвокатов, пожарных и других по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря из-за недовольства предстоящей реформой пенсионной системы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#франция #забастовка #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...