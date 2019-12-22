Правительство Франции продолжит работу над пенсионной реформой в праздники

Правительство Франции будет работать над усовершенствованием проекта пенсионной реформы даже во время предстоящих праздников, заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, на пресс-конференции с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

«Правительство, как это уже сказал премьер-министр Эдуар Филипп, находится в полном распоряжении каждого. На период праздников у правительства не будет передышки, учитывая взятые нами обязательства и важность сложившейся ситуации», — подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что хочет показать французам, насколько он сам и его правительство находятся на их стороне и стремятся улучшить ситуацию вместе с государственными предприятиями, которые уже понесли убытки от длительных забастовок.

При этом Макрон признал, что забастовки находятся в рамках закона и предусмотрены конституцией. Однако он хочет, чтобы люди пошли на перемирие, и «победил коллективный разум».

Напомним, серия забастовок с участием работников транспорта, врачей, учителей, адвокатов, пожарных и других по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря из-за недовольства предстоящей реформой пенсионной системы.