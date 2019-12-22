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 Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

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 Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году

Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году
0:45   22 Декабря 2019
Весь мир

Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году

Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году

Над проектом использования ядерного синтеза китайские ученые работают уже давно, однако завершение строительства устройства HL-2M, которые сможет излучать свет, подобный солнечному, может завершиться только в 2020 году. 

Как сообщает издание News Week, китайские исследователи еще в марте уходящего года сообщали, что планируют завершить строительство нового устройства к началу 2020 года. Приспособление HL-2M предназначено для воспроизведения ядерного синтеза. В ноябре же 2019 года один из участников проекта по созданию «искусственного солнца» Дуан Сюру заявил, что строительство проходит гладко и завершится в 2020 году.

Учены разрабатывают экономичный способ сдерживания чрезмерно горячей плазмы в стабильном и узком состоянии в течение длительного периода времени для проведения процесса термоядерного синтеза.

Разработчики стремятся к тому, чтобы научиться использовать энергию ядерного синтеза, ведь тогда они смогут получить безграничный источник чистой энергии.

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Автор: Галина Кандинская
#исследования #технологии

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