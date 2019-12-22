Китай планирует запустить искусственное солнце в 2020 году

Над проектом использования ядерного синтеза китайские ученые работают уже давно, однако завершение строительства устройства HL-2M, которые сможет излучать свет, подобный солнечному, может завершиться только в 2020 году.

Как сообщает издание News Week, китайские исследователи еще в марте уходящего года сообщали, что планируют завершить строительство нового устройства к началу 2020 года. Приспособление HL-2M предназначено для воспроизведения ядерного синтеза. В ноябре же 2019 года один из участников проекта по созданию «искусственного солнца» Дуан Сюру заявил, что строительство проходит гладко и завершится в 2020 году.

Учены разрабатывают экономичный способ сдерживания чрезмерно горячей плазмы в стабильном и узком состоянии в течение длительного периода времени для проведения процесса термоядерного синтеза.

Разработчики стремятся к тому, чтобы научиться использовать энергию ядерного синтеза, ведь тогда они смогут получить безграничный источник чистой энергии.