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Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

 Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове
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0:41   22 Декабря 2019
Россия

Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

Контрольная группа президиума генсовета «Единой России» обсудила в ходе заседания задержание подозреваемого в убийстве экс-главы партийной фракции в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, рассказал депутат ГД Александр Хинштейн.

Ранее о задержании сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко. Позднее это подтвердило региональное управление Следственного комитета России. Следователи полагают, что 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого во время совместного распития алкоголя.

Корнилов исключен из партии «Единая Россия» и лишен депутатского мандата, в его отношении заведено уголовное дело об убийстве.

«Контрольная группа президиума генерального совета «Единой России» прибыла в Переславль-Залесский и инициировала совместное заседание местного отделения партии и фракции в городской думе Переславля-Залесского с участием представителей общественности, чтобы более детально разобраться в причинах произошедшей трагедии», — сообщил Хинштейн.

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Автор: Мария Милкевич
#убийство #депутат #единая россия #переславль-залесский

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