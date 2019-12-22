Члены «Единой России» обсудили ситуацию с бывшим депутатом, подозреваемым в убийстве

Контрольная группа президиума генсовета «Единой России» обсудила в ходе заседания задержание подозреваемого в убийстве экс-главы партийной фракции в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, рассказал депутат ГД Александр Хинштейн.

Ранее о задержании сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко. Позднее это подтвердило региональное управление Следственного комитета России. Следователи полагают, что 14 декабря 53-летний депутат избил и задушил 60-летнего знакомого во время совместного распития алкоголя.

Корнилов исключен из партии «Единая Россия» и лишен депутатского мандата, в его отношении заведено уголовное дело об убийстве.