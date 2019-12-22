Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

Доцент кафедры политологи и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев убежден, что Турция использует ту же стратегию в Ливии и использует боевиков, что Соединенные Штаты с террористами в Сирии.

Турция не только поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, но и помогает им вылечиваться после боестолкновений с Ливийской Национальной Армией (ЛНА). Эксперт убежден, что Анкара давно оказывает поддержку террористическим формированиям, которые преследуют свои преступные цели.

Позавчера турецкое издание Cumhuriyet сообщило, что в Стамбул доставлены около 600 террористов ПНС Ливии. Их направили в турецкую столицу на лечение и восстановление от травм, которые они получили во время боев с ЛНА, которая борется за освобождение ливийской столицы Триполи от бандформирований.

Турецкая помощь террористам давно на слуху, к примеру, в феврале 2019 года лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Мухаммад Хусейн аш-Шараа был доставлен в турецкий город Антакья в состоянии комы для восстановления. Об этом писало ранее РИА Новости.

Некоторые группировки нашли в Турции второй дом, например, страну многократно посещал лидер вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам» Исаам Буэдани по официальному приглашению властей. Подтверждением этого стали многочисленные снимки и виде с места встречи. При этом банда известна тем, что жестоко казнила сирийское население и военных в Восточной Гуте.

С Турцией связаны и представители «правительства» Триполи. Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри давно перебрался туда вместе с семьей. Он является лидером органа, который, подобно ПНС, прикрывает террористов.

Федеральное агентство новостей побеседовало с политологом Александром Перенджиевым, который считает, что Турция в Ливии следует модели США в Сирии. Единственная разница между стратегиями этих стран в том, что американцы создают новые группировки, а Турция пользуется уже существующими.

«Дело в том, что Турция в некотором смысле с ревностью относилась и относится к той роли США, которую те играют в вопросах терроризма. Речь только идёт не о борьбе с ним, а именно об использования его как инструмента управления — геополитического, и вообще влияния на ситуацию в той или иной стране», — объяснил эксперт.

По мнению Перенджиева, США пользовались террористами для того, чтобы оказывать геополитическое давление. Турция же, по его словам, пошла другим путем.

«В этом плане отличие в чём заключается: Турция хотела взять уже готовые террористические структуры и переподчинить их. США же их создавала с самого начала, и вкладывалась в формирование и развитие этих структур», — сказал собеседник ФАН.

В то же время, как рассказал политолог, Ливия является отличным примером того, как турецкие власти взяли территории под контроль при помощи боевиков. Как не раз сообщали СМИ, Турция поставляет ПНС боевиков,сбежавших из сирийского Идлиба. А также, турецкое руководство неоднократно поддерживало бандформирования оружием и помощью с воздуха.

«С одной стороны США в Ливии не имеют такого вмешательства, как в Сирии, и здесь в полной мере Турция решила себя проявить в качестве субъекта управления террористических организаций в своих политических целях», — заключил Перенджиев.

Напомним, с 2014 года на территории Ливии идет операция «Аль-Карама», руководит которой фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар. Главная ее цель — очистить страну от террористов и вооруженных группировок. В апреле 2019 года ЛНА начала освобождение столицы государства — Триполи, которая захвачена так называемым ПНС,