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Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

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 Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

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23:23   21 Декабря 2019
Россия

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет Ту-154 президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова не смог вылететь из-за технических причин из Петербурга 20 декабря, поэтому лидер страны полетел рейсовым лайнером. Об этом сообщил директор Агентства гражданской авиации Курнамбек Акышев.

Один из трех двигателей самолета Жээнбекова не завелся, поэтому часть делегации и сам президент вылетели в Москву рейсовым самолетом, а затем оттуда в Бишкек. Об этом сообщило агентство Sputnik Кыргызстан.

Позже поломку в самолете исправили и оставшиеся члены делегации вылетели на нем.

Жээнбеков прилетал в Петербург, чтобы посетить заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальную встречу глав стран-участниц СНГ.

 

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Автор: Галина Кандинская
#авиация #жээнбеков

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