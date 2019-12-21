Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в субботу в Гватемале, в муниципалитете Гуалан департамента Сакала.

Как сообщает местное издание Prensa Libre, в автобусе в момент столкновения находились порядка 55 пассажиров. В результате ДТП погибли 20 человек, при этом более 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Полиция арестовала водителей обоих транспортных средств. В настоящее время проводится расследование обстоятельств трагедии. Подробности о причинах столкновения грузовика и переполненного автобуса власти пока не озвучили.