Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

 Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

 Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом
Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

 Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

 Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом
23:15   21 Декабря 2019
Весь мир

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в субботу в Гватемале, в муниципалитете Гуалан департамента Сакала.

Как сообщает местное издание Prensa Libre, в автобусе в момент столкновения находились порядка 55 пассажиров. В результате ДТП погибли 20 человек, при этом более 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Полиция арестовала водителей обоих транспортных средств. В настоящее время проводится расследование обстоятельств трагедии. Подробности о причинах столкновения грузовика и переполненного автобуса власти пока не озвучили.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#авария #дтп #жертвы #автобус #происшествия #чп #весь мир #грузовик #гватемала

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...