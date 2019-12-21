Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского заведено в Саратовской области после госпитализации сотрудника ГУ МВД с огнестрельным ранением, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Уточняется, что стрельба была открыта вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова.

«Сотрудник ППСП УМВД России по городу Саратову, находившийся при исполнении судебных обязанностей, получил огнестрельное ранение, он госпитализирован», — сообщает пресс-служба.

Следователи заявили, что предполагаемый преступник уже задержан. По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.