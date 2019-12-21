Полиция эвакуирует людей с рождественской ярмарки в Берлине из-за бесхозного предмета

Об этом в субботу вечером сообщает пресс-служба правоохранительной службы немецкой столицы.

«Сейчас наши коллеги задействованы на рождественском рынке на Брайтшайдплац и проводят эвакуацию, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете», - говорится в опубликованном сообщении.

Результаты проверки подозрительного предмета к настоящему моменту не сообщаются.

Напомним, в декабре 2016 года тунисец Амри на угнанном грузовике въехал в толпу гуляющей публики на площади Брайтшайдплац, где находилась рождественская ярмарка. В результате теракта погибли 12 человек и 48 пострадали. В день нападения – 19 декабря – террористу удалось скрыться с места происшествия и покинуть Германию, однако уже 23 декабря в Милане он был ликвидирован местной полицией.