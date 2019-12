Пять человек погибли в Лас-Вегасе в результате пожара в мотеле

Как минимум пять человек погибли и не менее 13 пострадали при пожаре в мотеле Alpine Motel Apartments в американском городе Лас-Вегас.

Об этом в субботу сообщает пожарная служба Лас-Вегаса в своем микроблоге Twitter. Как отмечается, пожар в трехэтажном здании вспыхнул ночью. Прибывшие пожарные обнаружили, что из окон комнат на втором этаже свисают люди, несколько человек при этом выпрыгнули вниз.

Изначально сообщалось, что при пожаре погибли четыре человека и семеро пострадали. При этом отмечалось, что пятеро из семи пострадавших находятся в критическом состоянии. Позже один из них скончался, таким образом число жертв возросло до пяти.

Полиция начала расследовать обстоятельства возникновения пожара. Как отмечается, пожарные, тушившие мотель и разбиравшие завалы, не пострадали.

8AM UPDATE: All agencies, @LasVegasFD Fire Investigators, @LVMPD Homicide & CSI & @CCCoroner investigators on scene investigating incident, this is STANDARD PROCEDURE for any fatal fire in @CityOfLasVegas. Total numbers now 5 fatalities, 13 injured, @RedCrossUtahNV 23 displaced. pic.twitter.com/2IFDf54z2D