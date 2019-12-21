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 Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом
Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

 Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

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 Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом
22:50   21 Декабря 2019
Россия

Движение в центре Москвы возобновлено после ДТП

Движение в центре Москвы возобновлено после ДТП

Движение по Большой Садовой улице в Москве возобновлено после ДТП с участием двух машин, которые в результате загорелись, пишет в Twitter столичный департамент транспорта.

Ранее в экстренных службах столицы заявили о трех пострадавших при столкновении и возгорании двух машин на Большой Садовой улице в центре столицы. Вследствие инцидента движение было перекрыто по двум полосам. На место происшествия выехали подразделения МЧС, которые потушили огонь.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #дтп

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