Движение в центре Москвы возобновлено после ДТП

Движение по Большой Садовой улице в Москве возобновлено после ДТП с участием двух машин, которые в результате загорелись, пишет в Twitter столичный департамент транспорта.

Ранее в экстренных службах столицы заявили о трех пострадавших при столкновении и возгорании двух машин на Большой Садовой улице в центре столицы. Вследствие инцидента движение было перекрыто по двум полосам. На место происшествия выехали подразделения МЧС, которые потушили огонь.