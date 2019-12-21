Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

На переговорах о разведении сил в Донбассе Украина предложила три участка, которые оказались расположены в чистом поле. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет»,— передает слова Лаврова РИА Новости.

9 декабря главы стран «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому Минские соглашения все еще остаются главным направлением в урегулировании ситуации на Донбассе. Также предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе, после чего главы России, Украины, Германии и Франции встретятся снова, чтобы обсудить успешность проделанной работы.