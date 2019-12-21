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Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

 Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

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Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом
22:41   21 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

На переговорах о разведении сил в Донбассе Украина предложила три участка, которые оказались расположены в чистом поле. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет»,— передает слова Лаврова РИА Новости.

9 декабря главы стран «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому Минские соглашения все еще остаются главным направлением в урегулировании ситуации на Донбассе. Также предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе, после чего главы России, Украины, Германии и Франции встретятся снова, чтобы обсудить успешность проделанной работы.

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #лавров

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