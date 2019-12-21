Макрон пытается изменить русофобские настроения в Евросоюзе, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что против русофобских настроений в Европейском союзе выступают президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других лидером.

«Русофобия зашкаливает. Я не раз говорил уже, что к огромному сожалению позиция и НАТО, и Евросоюза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством», — заявил Лавров в эфире передачи «Большая игра» на Первом телеканале.

По его словам, в дипломатии очень важно изменить подобный нарратив и этим как раз занимается президент Франции.

«И это пытается сделать президент Франции, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран — членов НАТО и Евросоюза», — добавил Сергей Лавров.

Отношения между Россией и Европейским союзом испортились в 2014 году на фоне украинского кризиса.