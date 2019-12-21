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22:30   21 Декабря 2019
Россия

Федор Конюхов планирует экспедицию к месту гибели адмирала Макарова

Федор Конюхов планирует экспедицию к месту гибели адмирала Макарова

Русский путешественник Федор Конюхов заявил о подготовке экспедиции в Желтом море к месту, где в 1904 году во время Русско-японской войны затонул броненосец «Петропавловск» и погиб адмирал Степан Макаров. Об этом он сообщил ТАСС в субботу на открытии выставки своих картин в Ростове-на-Дону.

Точная дата экспедиции пока не называется, поскольку на ее организацию еще необходимо найти 20 миллионов рублей, в настоящее время идут переговоры со спонсорами.

«Мы хотели в ноябре ехать, но все затормозилось из-за финансирования, — рассказал Конюхов — Мы сейчас ищем деньги. Сейчас все немного приостановились…, потому что нет гарантии, что там именно Макаров… Я говорю — но там же все равно останки русских моряков, которые надо поднять!».

Путешественник уточнил, что команда собирается арендовать подводные аппараты у китайских партнеров и погружаться вместе с ними.

Если останки адмирала Макарова будут обнаружены и подняты на поверхность, их, предположительно, захоронят в новом храме Минобороны РФ в Подмосковье.

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Автор: Мария Милкевич
#конюхов #адмирал макаров

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