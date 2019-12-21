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Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

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22:16   21 Декабря 2019
Весь мир

Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

Японский премьер-министр Синдзо Абэ провел в субботу телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает агентство ТАСС, приводя заявление премьер-министра Японии.

«Мы проанализировали текущую ситуацию вокруг Северной Кореи и обсудили наши будущие действия», — сообщил Абэ.

По его словам, над вопросом денуклеаризации Корейского полуострова необходимо работать «посредством мирного диалога».

Ранее СМИ сообщили о телефонном разговоре Синдзо Абэ с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого обсуждался вопрос взаимоотношений двух стран после брексита*.

* - Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

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Автор: Александр Люблинский
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