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Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

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Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

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 Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом
22:40   21 Декабря 2019
Россия

Командующий дальней авиацией анонсировал полеты стратегических ракетоносцев в 2020-м

Командующий дальней авиацией анонсировал полеты стратегических ракетоносцев в 2020-м

Россия планирует в 2020 году полеты своих стратегических ракетоносцев за границу. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

«Конечно, мы и в Индонезию, Венесуэлу [летали] за последние годы, в Южноафриканскую республику. Есть планы и на следующий год», — цитирует «РИА Новости» Кобылаша.

Кобылаш не пояснил, какая именно техника и в какие страны полетит, но выразил надежду, что с таким шагом муждународная деятельность начнет расширяться.

В конце октября два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли на аэродром Ватерклоф (ЮАР). В ходе полета экипажи дальней авиации ВКС России преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#авиация #ракеты

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