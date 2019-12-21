Командующий дальней авиацией анонсировал полеты стратегических ракетоносцев в 2020-м

Россия планирует в 2020 году полеты своих стратегических ракетоносцев за границу. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

«Конечно, мы и в Индонезию, Венесуэлу [летали] за последние годы, в Южноафриканскую республику. Есть планы и на следующий год», — цитирует «РИА Новости» Кобылаша.

Кобылаш не пояснил, какая именно техника и в какие страны полетит, но выразил надежду, что с таким шагом муждународная деятельность начнет расширяться.

В конце октября два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли на аэродром Ватерклоф (ЮАР). В ходе полета экипажи дальней авиации ВКС России преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.