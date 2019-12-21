Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

 Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

 Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом
Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

 Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером

Самолет президента Киргизии не завелся, и лидер страны полетел в Бишкек рейсовым лайнером
Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»
Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

Турция следует примеру США в сотрудничестве с террористами, уверен эксперт

 Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом

Двадцать человек погибли в Гватемале при столкновении грузовика с автобусом
22:50   21 Декабря 2019
Политика

Джонсон заявил о надежде на лучшие коммерческие отношения Великобритании с Россией

Джонсон заявил о надежде на лучшие коммерческие отношения Великобритании с Россией

Премьер-министр Великобритании Бори Джонсон в ходе интервью эстонскому изданию ERR заявил, что, как многие в Западной Европе, надеется на улучшение отношений Великобритании и России. 

«Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией. Мы всегда надеемся», — сказал британский премьер.

Джонсон добавил, что европейские страны всегда надеются, хотят «иметь лучшие коммерческие отношения», «больше торговли». 

«… но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы (С Россией прим. ред.)», — признался Джонсон.

В связи с этими словами политик вспомнил события в Солсбери и «ужасные проблемы, которые возникают в … отношениях с Россией».

Джонсон прибыл в столицу Эстонии, Таллин, в субботу 21 декабря. На встрече с эстонским коллегой Юри Ратасом он заверил его в том, что безоговорочно поддержит безопасность республики. Помимо встречи с Ратасом премьер-министр Великобритании посетил английских военных, находящихся на службе на военной базе Тапа, которая располагается неподалеку от Таллина. На базе находится многонациональный батальон НАТО, в нем состоят 850 британских служащих из королевского гусарского полка.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #великобритания #эстония #джонсон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...