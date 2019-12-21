Джонсон заявил о надежде на лучшие коммерческие отношения Великобритании с Россией

Премьер-министр Великобритании Бори Джонсон в ходе интервью эстонскому изданию ERR заявил, что, как многие в Западной Европе, надеется на улучшение отношений Великобритании и России.

«Я такой же, как и многие люди в Западной Европе, которые всегда надеются, что у нас будут лучшие отношения с Россией. Мы всегда надеемся», — сказал британский премьер.

Джонсон добавил, что европейские страны всегда надеются, хотят «иметь лучшие коммерческие отношения», «больше торговли».

«… но это всегда так разочаровывает, поскольку у нас ужасные проблемы (С Россией прим. ред.)», — признался Джонсон.

В связи с этими словами политик вспомнил события в Солсбери и «ужасные проблемы, которые возникают в … отношениях с Россией».

Джонсон прибыл в столицу Эстонии, Таллин, в субботу 21 декабря. На встрече с эстонским коллегой Юри Ратасом он заверил его в том, что безоговорочно поддержит безопасность республики. Помимо встречи с Ратасом премьер-министр Великобритании посетил английских военных, находящихся на службе на военной базе Тапа, которая располагается неподалеку от Таллина. На базе находится многонациональный батальон НАТО, в нем состоят 850 британских служащих из королевского гусарского полка.