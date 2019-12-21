Санкции США против «Северного потока-2» в Берлине назвали «политически неумным» шагом

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», отметив их неуместность в свете достижения договоренностей о транзите газа между Москвой и Киевом.

Как заявил Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала ARD, американские санкции против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» - это вмешательство во внутренние дела Германии и Европы, и Берлин их отвергает.

При этом он добавил, что санкции США вступили в силу в неподходящий момент – именно тогда, когда Россия и Украина достигли договоренностей по транзиту газа.

«Европейский союз и Германия очень сильно помогли в усилиях, направленных на достижение этого соглашения еще до конца года. Поэтому это (американские санкции) не только ошибочно, но и политически неумно», — подчеркнул Шольц.

Германское правительство, добавил вице-премьер, выступает против контрмер, так как решение о следующих шагах должны принимать компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2».

«Ясно, что мы не приемлем того, что вводятся такие санкции, и мы будем на это ясно указывать американскому правительству на всех переговорах и при любой возможности», — добавил политик, назвав также маловероятным, что введение санкций помешает реализации российского проекта.

Напомним, Ранее Конгресс Сената США одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год, проголосовав за документ обязывающий администрацию ввести ограничительные меры против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 11 декабря законопроект одобрила Палата представителей, а 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, после чего закон вступил в силу.