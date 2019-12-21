Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

 Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора
Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

 Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы

Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы
Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

Священник призвал родителей забрать домой девочку, которая всю жизнь провела в больнице

 Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Кадыров пригласил Емельяненко на бой, а выбрать вид спорта предложил подписчикам

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

 Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора

Крымский депутат назвал посла Украины в США жертвой теории заговора
Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

Абэ по телефону обсудил с Трампом ситуацию вокруг КНДР

 Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы

Козак заявил, что Россия и Украина способны разрешать сложные проблемы
21:46   21 Декабря 2019
Весь мир

Санкции США против «Северного потока-2» в Берлине назвали «политически неумным» шагом

Санкции США против «Северного потока-2» в Берлине назвали «политически неумным» шагом

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», отметив их неуместность в свете достижения договоренностей о транзите газа между Москвой и Киевом.

Как заявил Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала ARD, американские санкции против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» - это вмешательство во внутренние дела Германии и Европы, и Берлин их отвергает.

При этом он добавил, что санкции США вступили в силу в неподходящий момент – именно тогда, когда Россия и Украина достигли договоренностей по транзиту газа.

«Европейский союз и Германия очень сильно помогли в усилиях, направленных на достижение этого соглашения еще до конца года. Поэтому это (американские санкции) не только ошибочно, но и политически неумно», — подчеркнул Шольц.

Германское правительство, добавил вице-премьер, выступает против контрмер, так как решение о следующих шагах должны принимать компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2».

«Ясно, что мы не приемлем того, что вводятся такие санкции, и мы будем на это ясно указывать американскому правительству на всех переговорах и при любой возможности», — добавил политик, назвав также маловероятным, что введение санкций помешает реализации российского проекта.

Санкции США против «Северного потока-2» в Берлине назвали «политически неумным» шагом

Напомним, Ранее Конгресс Сената США одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год, проголосовав за документ обязывающий администрацию ввести ограничительные меры против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 11 декабря законопроект одобрила Палата представителей, а 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп, после чего закон вступил в силу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #экономика #германия #санкции #фрг #политика #весь мир #газопровод #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...