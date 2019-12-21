Представитель ОБСЕ по СМИ призвал эстонские власти прекратить давить на российский Sputnik

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир обратился к руководству Эстонии с призывом прекратить давление на зарубежные СМИ, ведь оно может «негативно повлиять на свободный ток информации». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель ОСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил сообщил о том, что направил обращение руководству Эстонии в субботу, 21 декабря, в Twitter.

«Я написал властям Эстонии в связи с мерами, принятыми в отношении журналистов Sputnik Эстония после введения индивидуальных санкций против господина Киселева. Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ, так как это может негативно повлиять на свободный поток информации», — написал он.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил журналистам ТАСС, что Арлем Дезир в ходе телефонного разговора дал обещание разобраться в ситуации, происходящей в Эстонии с российским изданием Sputnik.

Немногим ранее в МИА «Россия сегодня» заявили, что эстонские правоохранительные органы оказывают давление на сотрудников издания Sputnik. В частности сообщалось, что им пригрозили уголовным делом, если они не разорвут контракт с редакцией. Также, по словам одной из сотрудниц, давление оказывалось и на арендодателя, который сдает помещение редакции — в итоге он разорвал с ней контракт. Кроме того, известно, что еще осенью были заморожены все счета, с которых начислялась зарплата сотрудников, производилась уплата налогов и оплата аренды.