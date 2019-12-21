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Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

Сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в Саратове

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Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

Украина предложила развести силы в Донбассе в чистом поле

 Лавров заявил, что Киев предлагает для разведения сил в Донбассе участки «в чистом поле»

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22:32   21 Декабря 2019
Политика

Представитель ОБСЕ по СМИ призвал эстонские власти прекратить давить на российский Sputnik

Представитель ОБСЕ по СМИ призвал эстонские власти прекратить давить на российский Sputnik

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Арлем Дезир обратился к руководству Эстонии с призывом прекратить давление на зарубежные СМИ, ведь оно может «негативно повлиять на свободный ток информации». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель ОСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил сообщил о том, что направил обращение руководству Эстонии в субботу, 21 декабря, в Twitter.

«Я написал властям Эстонии в связи с мерами, принятыми в отношении журналистов Sputnik Эстония после введения индивидуальных санкций против господина Киселева. Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ, так как это может негативно повлиять на свободный поток информации», — написал он.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил журналистам ТАСС, что Арлем Дезир в ходе телефонного разговора дал обещание разобраться в ситуации, происходящей в Эстонии с российским изданием Sputnik.

Немногим ранее в МИА «Россия сегодня» заявили, что эстонские правоохранительные органы оказывают давление на сотрудников издания Sputnik. В частности сообщалось, что им пригрозили уголовным делом, если они не разорвут контракт с редакцией. Также, по словам одной из сотрудниц, давление оказывалось и на арендодателя, который сдает помещение редакции — в итоге он разорвал с ней контракт. Кроме того, известно, что еще осенью были заморожены все счета, с которых начислялась зарплата сотрудников, производилась уплата налогов и оплата аренды.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #эстония #sputnik

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